Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan jet, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Havalimanına inen jette yapılan ilk incelemede, motor kısmına kuş girmesi dolayısıyla arızanın meydana geldiği belirlendi.

İkmalin ardından kalkış yapan jetin pilotu, bir süre sonra motor arızası dolayısıyla acil iniş izni istedi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İzlanda'ya gitmek için hareket eden özel jet, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na indi.

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