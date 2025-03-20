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        Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan jet, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

        Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan özel jet, motor arızası nedeniyle kısa süre sonra acil iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:43 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:43
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        Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan jet, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı
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        Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan özel jet, motor arızası nedeniyle kısa süre sonra acil iniş yaptı.

        Yetkililerden alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İzlanda'ya gitmek için hareket eden özel jet, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na indi.

        İkmalin ardından kalkış yapan jetin pilotu, bir süre sonra motor arızası dolayısıyla acil iniş izni istedi.

        Havalimanına inen jette yapılan ilk incelemede, motor kısmına kuş girmesi dolayısıyla arızanın meydana geldiği belirlendi.

        Jetin, arızanın giderilmesinin ardından İzlanda'ya hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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