Trabzon Valisi Yıldırım, Of'ta iftar programına katıldı

Programa, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, İl Müftüsü Selami Aydın, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, "Nice ramazanlara hep birlikte ulaşmayı Rabb'im nasip etsin." dedi.

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