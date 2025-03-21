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        Trabzon Valisi Yıldırım, Of'ta iftar programına katıldı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Of ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:40
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        Trabzon Valisi Yıldırım, Of'ta iftar programına katıldı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Of ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Yıldırım, Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Sofralarınıza bereket, gönüllerimize merhamet" temasıyla düzenlenen iftarda, ramazanın birlik ve beraberlik ruhuna dikkati çekti.

        Vatandaşların, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, "Nice ramazanlara hep birlikte ulaşmayı Rabb'im nasip etsin." dedi.

        Yıldırım, bu tür organizasyonların toplumun kaynaşmasına katkı sağladığının altını çizdi.

        Programa, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, İl Müftüsü Selami Aydın, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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