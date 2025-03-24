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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, öğrencilerle sahur yaptı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:51
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, öğrencilerle sahur yaptı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamada, gençlerle sohbet eden Vali Yıldırım'ın, kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

        Yarının güçlü Türkiye'sini gençlerin inşa edeceğini ifade eden Yıldırım, "Hayat sadece para kazanmaktan ibaret değildir. Sizlerden büyük beklentilerimiz var ve size güveniyoruz. Sosyal medyada gereğinden fazla zaman harcamayın, büyüklerinizin tavsiyelerine kulak verin. Kendinize bir hobi edinin ve zamanınızı verimli değerlendirin." ifadelerini kullandı.

        Sahur programına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da katıldı.

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