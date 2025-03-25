Fındığı katma değerli hale getirip kadın istihdamına katkı sağladı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yaşayan fındık üreticisi Yasemin Eroğlu, bölgenin en önemli tarımsal ürününü beraberindeki kadınlarla işleyerek modern ve şık sunumlarla pazarlıyor.

Kendi arazisindeki fındıkları daha iyi değerlendirebilmek için fikir arayışına giren Eroğlu, farklı lezzetleri fındıkla buluşturmayı hedefledi.

Ortahisar ilçesinde bir imalathane açan Eroğlu, işlediği fındıklardan doğal ve katkısız ürünler hazırlamaya başladı.

Fındıktan ezme, krema, çikolata, kuru baklava, kurabiye ve granola üreten Eroğlu, aynı zamanda 7 kadına da istihdam sağladı.

- "Fındığa katma değer katmak istedim"

Üretim sürecinde kadın istihdamını artırmayı hedefleyen 2 çocuk annesi Yasemin Eroğlu, AA muhabirine, topladıkları fındıkları istedikleri fiyattan satamadıklarını söyledi.

Ürünü değerlendirmek için böyle bir iş yapmaya karar verdiğini belirten Eroğlu, imalathanede gelen talep üzerine vatandaşların fındıklarını da işlediğini ifade etti.

Eroğlu, fındığı ilk olarak kırma ve kavurma işlemini yaptıklarını, daha sonra ise ezme ve kuru baklava ürettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bence şu ana kadar yaptığımız en güzel ürünlerden bir tanesi kuru baklava. Sonrasında granola yaptık. Fındıkzade adını verdiğimiz tamamen fındıktan ve içerisinde hiçbir katkı maddesi koymadığımız ev yapımı kurabiyelerimiz var. Bununla birlikte parçacıklı sütlü fındık kreması ürettik. Ezmelim diye bir çikolatalı fındığımız var."

Ekip arkadaşlarının özveriyle çalıştıklarına işaret eden Eroğlu, sosyal medyanın yanı sıra Sürmene ilçesinde bir satış ofisi açarak ürünlerini pazarladığını dile getirdi.

- "Verimli çalışabilmek için daha büyük üretim tesisi kurmak istiyoruz"

Eroğlu, işe ilk başladığında yaşadığı zorluklara değinerek, "Dükkana 3 ay boyunca hiç kimsenin girmediğini hatırlıyorum. Herkes karamsarlığa düşebilir bu konuda ama ben bunun olacağına inandım. Çünkü en başta sadece kendim için değil, etrafıma da fayda sağlamak için bu yola çıkmıştım." diye konuştu.