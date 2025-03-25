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        Fındığı katma değerli hale getirip kadın istihdamına katkı sağladı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yaşayan fındık üreticisi Yasemin Eroğlu, bölgenin en önemli tarımsal ürününü beraberindeki kadınlarla işleyerek modern ve şık sunumlarla pazarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:09
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        Fındığı katma değerli hale getirip kadın istihdamına katkı sağladı
        ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yaşayan fındık üreticisi Yasemin Eroğlu, bölgenin en önemli tarımsal ürününü beraberindeki kadınlarla işleyerek modern ve şık sunumlarla pazarlıyor.

        Kendi arazisindeki fındıkları daha iyi değerlendirebilmek için fikir arayışına giren Eroğlu, farklı lezzetleri fındıkla buluşturmayı hedefledi.

        Ortahisar ilçesinde bir imalathane açan Eroğlu, işlediği fındıklardan doğal ve katkısız ürünler hazırlamaya başladı.

        Fındıktan ezme, krema, çikolata, kuru baklava, kurabiye ve granola üreten Eroğlu, aynı zamanda 7 kadına da istihdam sağladı.

        - "Fındığa katma değer katmak istedim"

        Üretim sürecinde kadın istihdamını artırmayı hedefleyen 2 çocuk annesi Yasemin Eroğlu, AA muhabirine, topladıkları fındıkları istedikleri fiyattan satamadıklarını söyledi.

        Ürünü değerlendirmek için böyle bir iş yapmaya karar verdiğini belirten Eroğlu, imalathanede gelen talep üzerine vatandaşların fındıklarını da işlediğini ifade etti.

        Eroğlu, fındığı ilk olarak kırma ve kavurma işlemini yaptıklarını, daha sonra ise ezme ve kuru baklava ürettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bence şu ana kadar yaptığımız en güzel ürünlerden bir tanesi kuru baklava. Sonrasında granola yaptık. Fındıkzade adını verdiğimiz tamamen fındıktan ve içerisinde hiçbir katkı maddesi koymadığımız ev yapımı kurabiyelerimiz var. Bununla birlikte parçacıklı sütlü fındık kreması ürettik. Ezmelim diye bir çikolatalı fındığımız var."

        Ekip arkadaşlarının özveriyle çalıştıklarına işaret eden Eroğlu, sosyal medyanın yanı sıra Sürmene ilçesinde bir satış ofisi açarak ürünlerini pazarladığını dile getirdi.

        - "Verimli çalışabilmek için daha büyük üretim tesisi kurmak istiyoruz"

        Eroğlu, işe ilk başladığında yaşadığı zorluklara değinerek, "Dükkana 3 ay boyunca hiç kimsenin girmediğini hatırlıyorum. Herkes karamsarlığa düşebilir bu konuda ama ben bunun olacağına inandım. Çünkü en başta sadece kendim için değil, etrafıma da fayda sağlamak için bu yola çıkmıştım." diye konuştu.

        Beraberinde çalışan ve çocuğu bulunan kadınların zorluk yaşamaması adına belirli zamanlarda işe gelebildiğini vurgulayan Eroğlu, "Kadınlara 'nasıl istihdam sağlayalım?' diye düşündüm ve saatlik çalışma periyotlarını ayarladık. Yani isterseler birisi sabahtan öğleye kadar, isterse öğleden akşama kadar çalışabilir durumuna getirdik." ifadesini kullandı.

        Eroğlu, istihdam sağladığı 7 kadınla çok güzel işlere imza attıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Bundan sonraki hedefim daha büyük bir fabrikaya geçmek. Yani fabrika derken bunu fabrika ile kötüleştirmek istemiyoruz. Aynı kalitede verimli çalışabilmek için daha büyük bir üretim tesisi kurmak istiyoruz ama en önceliğimiz tabii ki kadınların çalışabileceği saat aralıklarını ayarlamak. Benim için bu çok önemli."

        Ürünlerine talebin yoğun olduğunu aktaran Eroğlu, "Biz bu yıl belki de tonlarca fındığı sadece burada işleyip, İstanbul'a, Hollanda'ya, Almanya'ya hatta Amerika'ya gönderdik. Fındığın katma değerli olarak satışı beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu gençler için de bir iş kolu olarak ilerliyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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