Of'ta öğrencilerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Of Fen Lisesi öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi.

Demircioğlu, ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında gençlerin çabalarının, araştırma isteklerinin önem arz ettiğini belirterek, "Bilimsel araştırmalarda temel disiplinlere ve prensiplere uymak hazırlayacağınız projelerinizin kabulünde çok önemlidir." dedi.

Yerli ve milli sanayide büyük atılımlar yapıldığını ifade eden Demircioğlu, "Sizler sayesinde her alanda çok daha yenilikler yapılacağına inanıyorum. Eleştirel düşünün, hayal kurun. Bunu yaparken ne olursa olsun mutlaka onu, akıl, vicdan ve millilik süzgecinden geçirin. Sizlere çok güveniyor ve inanıyoruz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Programa, Of Milli Eğitim Müdürü İris Kabahasanoğlu, Hayrat Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demircioğlu ve Of Fen Lisesi Müdürü Vehap Kurt da katıldı.