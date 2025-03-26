Trabzon'da meslek lisesi ve TTSO arasında protokol imzalandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Ortahisar Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "Okul-Sektör Eğitim İş birliği Protokolü" imzalandı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Genç arasında imzalanan protokol ile eğitim öğretim programlarının sektörlerin ihtiyaçlarına göre belirlenip ve piyasanın ihtiyacı olan niteliklerde öğrenci yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Genç, öğrencilerin TTSO'nun tecrübelerinden yararlanmasını amaçladıklarını aktardı.

Çelebi ise protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Meslek Lisesi öğrencilerimizin sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesi en önemli hedefimiz. Bu anlamda protokolü önemsiyoruz ve okulumuza elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.