Trabzon'da 7 bin 500 çocuk "tekne orucu" ile dini ve manevi eğitim aldı

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da bu yıl uygulanan "Çocuklar İçin Tekne Orucu" projesi ile il genelindeki 11 camide bir araya gelen binlerce çocuğa dini ve manevi değerler eğitimi verildi.

İl Müftülüğünce başlatılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında çocuklara ramazanın önemini aktarmak ve oruç tutmaya alıştırmak amacıyla 11 ilçedeki 11 camide etkinlikler düzenlendi.

Öğle vaktine kadar "tekne orucu" tutan yaklaşık 7 bin 500 çocuk, cami görevlileri eşliğinde namaz kıldı.

Dini eğitimlerin yanı sıra Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz gibi Türk geleneklerine ait kültürel değerler de çocuklarla buluşturuldu.

Of ilçesindeki Fatih Camisi'nde düzenlenen etkinliğe katılan İl Müftüsü Selami Aydın, AA muhabirine, çocukların ramazanın manevi atmosferinden faydalanması için çalıştıklarını söyledi.

Aydın, "tekne orucu"nun Anadolu geleneği olduğunu ifade ederek, "Küçüklüğümüzde babalarımız, annelerimiz biz yemek yediğimiz halde 'sen oruçlusun, sen tekne orucu tutuyorsun' derdi. İşte çocuklarda tekne orucunu merak ediyor. Tekne orucu, günün farklı vakitlerinde kendini oruçlu hissetmesidir." diye konuştu.

- "Camilerimiz çocuklarla doluyor" Proje ile çocuklara küçük yaşta irade eğitimini aktarmaya çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Projeyi ilk defa uyguladık ve çok memnun kaldık. Camilerimiz çocuklarla doluyor. Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz, dini değerler, vatan ve bayrak sevgisi, insanlara iyilik yapmak, paylaşmak gibi manevi değerlerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir?" dedi. Aydın, projeye katılımdan oldukça memnun olduklarına değinerek, "Belirlediğimiz hemen hemen bütün camilerimiz doldu. Bazı camilerde çocuklar sığmadı, taştı. Çocuklar zaten çiçektir, masumdur, melektirler. Çocukların yüzlerine bakıyorsunuz, onların mutluluğunu görünce geleceğe olan umudumuz artıyor." diye konuştu. - Projeden çocuklar ve aileleri mutlu Etkinliklere katılan 9 yaşındaki Muhammet Emin Demirtaş, camide zaman geçirmenin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Hacivat ile Karagöz ve Nasrettin Hoca geldi. Öğle namazını kıldık, arkadaşlarımla eğlendik, oruç tuttuk, oyunlar oynadık." dedi.