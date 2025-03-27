Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 7 bin 500 çocuk "tekne orucu" ile dini ve manevi eğitim aldı

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da bu yıl uygulanan "Çocuklar İçin Tekne Orucu" projesi ile il genelindeki 11 camide bir araya gelen binlerce çocuğa dini ve manevi değerler eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:48 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 7 bin 500 çocuk "tekne orucu" ile dini ve manevi eğitim aldı
        ABONE OL

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da bu yıl uygulanan "Çocuklar İçin Tekne Orucu" projesi ile il genelindeki 11 camide bir araya gelen binlerce çocuğa dini ve manevi değerler eğitimi verildi.

        İl Müftülüğünce başlatılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında çocuklara ramazanın önemini aktarmak ve oruç tutmaya alıştırmak amacıyla 11 ilçedeki 11 camide etkinlikler düzenlendi.

        Öğle vaktine kadar "tekne orucu" tutan yaklaşık 7 bin 500 çocuk, cami görevlileri eşliğinde namaz kıldı.

        Dini eğitimlerin yanı sıra Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz gibi Türk geleneklerine ait kültürel değerler de çocuklarla buluşturuldu.

        Of ilçesindeki Fatih Camisi'nde düzenlenen etkinliğe katılan İl Müftüsü Selami Aydın, AA muhabirine, çocukların ramazanın manevi atmosferinden faydalanması için çalıştıklarını söyledi.

        Aydın, "tekne orucu"nun Anadolu geleneği olduğunu ifade ederek, "Küçüklüğümüzde babalarımız, annelerimiz biz yemek yediğimiz halde 'sen oruçlusun, sen tekne orucu tutuyorsun' derdi. İşte çocuklarda tekne orucunu merak ediyor. Tekne orucu, günün farklı vakitlerinde kendini oruçlu hissetmesidir." diye konuştu.

        - "Camilerimiz çocuklarla doluyor"

        Proje ile çocuklara küçük yaşta irade eğitimini aktarmaya çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Projeyi ilk defa uyguladık ve çok memnun kaldık. Camilerimiz çocuklarla doluyor. Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz, dini değerler, vatan ve bayrak sevgisi, insanlara iyilik yapmak, paylaşmak gibi manevi değerlerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir?" dedi.

        Aydın, projeye katılımdan oldukça memnun olduklarına değinerek, "Belirlediğimiz hemen hemen bütün camilerimiz doldu. Bazı camilerde çocuklar sığmadı, taştı. Çocuklar zaten çiçektir, masumdur, melektirler. Çocukların yüzlerine bakıyorsunuz, onların mutluluğunu görünce geleceğe olan umudumuz artıyor." diye konuştu.

        - Projeden çocuklar ve aileleri mutlu

        Etkinliklere katılan 9 yaşındaki Muhammet Emin Demirtaş, camide zaman geçirmenin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Hacivat ile Karagöz ve Nasrettin Hoca geldi. Öğle namazını kıldık, arkadaşlarımla eğlendik, oruç tuttuk, oyunlar oynadık." dedi.

        11 yaşındaki Hasret Ravza Bayoğlu ise ramazanın kendisi için çok güzel geçtiğini belirterek, "Bugün tekne orucu tuttum ama zorlanmadım. Hiç acıkmadım, her çocuk tutabilir. Böyle bir etkinlik olması beni daha da mutlu etti. Ramazan gelince çok güzel oluyor. Ramazanı seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Çocuklarını etkinliğe getiren Elif Bahadır da projenin önemli kazanımlar sağladığına işaret ederek, "Arkadaşlarıyla olunca daha da eğlendiler. Cami de çok güzeldi, çocuklar içinde güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar gece kalkıp sahurunu yaptılar ve yarım gün orucunu tuttular." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Of Kaymakamı Demirer ilçe protokolü ile iftarda buluştu
        Of Kaymakamı Demirer ilçe protokolü ile iftarda buluştu
        Bayramda "aşırı şekerli gıdalara mesafe" uyarısı
        Bayramda "aşırı şekerli gıdalara mesafe" uyarısı
        Trabzonspor'da Fatih Tekke, Başkan Doğan dönemindeki en iyi başlangıç peşin...
        Trabzonspor'da Fatih Tekke, Başkan Doğan dönemindeki en iyi başlangıç peşin...
        Trabzon'da ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
        Trabzon'da ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
        Trabzon ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Trabzon ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor