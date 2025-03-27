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        Trabzon'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkların bakımı yapıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bayram öncesinde şehir genelindeki mezarlıkların temizlik ve bakımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:33
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        Trabzon'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkların bakımı yapıldı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bayram öncesinde şehir genelindeki mezarlıkların temizlik ve bakımı yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Ekiplerin, vatandaşların mezar ziyaretlerini rahat bir ortamda gerçekleştirmesi için ot ve çalı temizliği, mezar onarımı ile kabirler arasındaki yolların temizlenmesi gibi çalışmalar yaptığı ifade edildi.

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        Galeri

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