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        Trabzon'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Trabzon'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:22
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        Trabzon'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Trabzon'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen 61 ACL 606 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 61 AHK 330 plakalı motosiklet sürücüsü çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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