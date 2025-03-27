Trabzon'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Trabzon'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Trabzon'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen 61 ACL 606 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 61 AHK 330 plakalı motosiklet sürücüsü çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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