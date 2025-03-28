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        Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:00
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        Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

        Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük dış saha galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, Göztepe'yi de mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

        Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıkacak.

        Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Sakatlıkları gecen ve dün takımla çalışmalara başlayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic ise teknik direktör Fatih Tekke'nin hazır görmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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