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        Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde en son RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:10
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        Trabzonspor-Göztepe maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde en son RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Teknik direktör Fatih Tekke, geçen hafta stoperde görev yapan oyuncular Batagov ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları nedeniyle bu mevkide Okay Yokuşlu ve Serdar Saatçi'ye görev verdi.

        Banza'nın cezasına rağmen daha önceki maçlarda kanatlarda forma verdiği Sikan'ı tercih etmeyerek yedek kulübesinde oturtan Fatih Tekke, sürpriz şekilde Enis Destan'ı santrfor olarak oynattı.

        Sikan'ın yerine de geçen hafta yedek kulübesinden oyuna giren Zubkov, bu kez 11'de sahaya çıktı.

        Trabzonspor'da kart cezalısı Simon Banza, sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ile henüz hazır olmayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic maç kadrosunda yer almadı.

        - Enis Destan 15 hafta sonra

        Trabzonspor'da Enis Destan, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giydi.

        En son ligin 12. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Enis Destan, 15 maç aradan sonra tekrar 11'de görev aldı.

        Enis Destan, ayrıca bordo-mavili formayla 61. resmi karşılaşmasına çıktı.

        Karadeniz ekibinde, Serdar Saatçi de 9 maç sonra ilk 11'de sahaya sürüldü.

        - Fatih Tekke, 19 yıl sonra teknik direktör olarak taraftarı önünde

        Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıktı.

        Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 gün aradan sonra deplasmanda galibiyet hasretine son veren bordo-mavililerde, taraftarlar Fatih Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulundu.

        Taraftarlar, maç öncesi teknik direktör Fatih Tekke'ye çiçek verdi.

        Trabzonsporlu oyuncular ısınmak için sahaya İstanbul'da bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının yazılı olduğu pankart ile çıktı. Ayrıca Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu forma da imzalanarak ailesine takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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