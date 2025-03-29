Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde en son RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, geçen hafta stoperde görev yapan oyuncular Batagov ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları nedeniyle bu mevkide Okay Yokuşlu ve Serdar Saatçi'ye görev verdi.

Banza'nın cezasına rağmen daha önceki maçlarda kanatlarda forma verdiği Sikan'ı tercih etmeyerek yedek kulübesinde oturtan Fatih Tekke, sürpriz şekilde Enis Destan'ı santrfor olarak oynattı.

Sikan'ın yerine de geçen hafta yedek kulübesinden oyuna giren Zubkov, bu kez 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'da kart cezalısı Simon Banza, sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ile henüz hazır olmayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic maç kadrosunda yer almadı.

- Enis Destan 15 hafta sonra

Trabzonspor'da Enis Destan, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giydi.