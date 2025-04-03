Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Sümer ve Özyazıcı'nın kabirlerini ziyaret etti

UEFA Gençlik Ligi'nde İtalya temsilcisi Inter'i eleyerek adını yarı finale yazdırma başarısı gösteren Trabzonspor'un 19 yaş altı takımı, kulübün efsane isimleri Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabirlerine ziyarette bulundu.

Bordo-mavili futbolcular ve teknik heyet, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabirleri başında dualar ederek çiçek bıraktı.

Teknik direktör Eyüp Saka, kulübün iki efsane isminin mirasını yaşatmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, "Özkan Sümer, kulübümüzün akademisinin temellerini atan ve Türk futbolunun altyapısının gelişiminde önemli rol oynayan bir isimdir. Akademiye ve kulüpçülüğe verdiği önem, onun ne kadar büyük bir vizyoner olduğunu gösteriyor. Bugün kazandığımız önemli galibiyetler, onun açtığı yolda ilerlediğimizin bir kanıtıdır. Mücadelemizi, onun felsefesi doğrultusunda konumlandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın da kulübün yetiştirdiği en önemli değerlerden birisi olduğunu dile getiren Saka, şunları kaydetti: