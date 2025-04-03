Trabzon'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan Kadın ve Gençlik Merkezi hizmete başladı.

Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkezin Şalpazarı Fidanbaşı-Tımara ve Sis Dağı Eğitim, Gençlik, Doğa Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi.

Vali Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, derneklerin toplum için daha önemli hale geldiğini, bu merkezin de kadınlara, gençlere, eğitime, kültüre ve turizme katkı sunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında böyle bir merkezin açılmasının ayrıca anlam taşıdığını aktaran Yıldırım, “Kadınlarımızın gelip kalabileceği, gençlerimizin faydalanabileceği bir mekan oluşturulmuş. Bu hem farklı hem de farkındalık yaratan bir proje oldu.” dedi.

Konuşmasında bölgenin tarihine de değinen Vali Yıldırım, 1917 yılında Rus işgali sırasında bölgedeki gençlerin vatan savunmasına katıldığını ve çoğunun geri dönemediğini anımsattı.