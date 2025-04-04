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        Kadın avukat hem hukuk hem Yeşilay çalışmalarında görev alıyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da avukatlığın yanı sıra Yeşilay Trabzon Şube Başkanlığı görevini sürdüren Işıl Demir Güner, toplumu bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için mücadele veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:12
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        Kadın avukat hem hukuk hem Yeşilay çalışmalarında görev alıyor
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da avukatlığın yanı sıra Yeşilay Trabzon Şube Başkanlığı görevini sürdüren Işıl Demir Güner, toplumu bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için mücadele veriyor.

        Yaklaşık 25 yıllık çalışma hayatında aile hukuku alanında uzmanlaşan Güner, Trabzon Barosu'nda 4 yıl süreyle Kadın Hakları Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.

        Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisinde de 3 yıl başkanlık yapan Güner, mesleki başarılarını toplumsal sorumluluk projelerine yansıtarak çok sayıda gönüllü çalışmada yer aldı.

        Yeşilay Trabzon Şube Başkanlığı görevini de 3 yıldır yürüten Işıl Demir Güner, AA muhabirine, avukatlığı severek yaptığını söyledi.

        Mesleğinin çok kutsal olduğuna inandığını belirten Güner, "Aslında mesleğe başlarken hayal ettiğiniz şeylerle meslekte size getirilen şeyler birazcık daha farklı. Ben ceza çalışırım diye başladığım mesleğime aile hukuku üzerinden devam ediyorum. Genelde aile hukuku, taşınmaz çalışıyorum." diye konuştu.

        Güner, yüksek lisansta da aile hukukunu tercih ettiğini dile getirerek, "Mesleğe başladığım zaman kadın dernekleri ile çok fazla çalıştık. O zaman Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında baro ile bir çalışma yürütülüyordu. O dönemdeki hem kadın hakları komisyon başkanı olmam hasebiyle hem de sahada gerçekten canhıraş çalışmanın verdiği mutlulukla derneklerle gönüllü çalıştım." dedi.

        İlçelerde mahalle mahalle, sokak sokak faaliyetlere katıldığını anlatan Güner, "O çalışmalar çok güzel ve keyifliydi çünkü sahada insanlara direkt, bire bir dokunuş yapıyorsunuz. Şunu fark ediyorsunuz, birilerine dokunuyor olmanız, yıllar sonra bile hala sizi hatırlıyor olmaları çok önemli ve kendinizi çok mutlu hissettiren, mesleği 'İyi ki yapmışım.' dediğiniz donelerden bir tanesi oluyor." diye konuştu.

        Güner, yaptığı çalışmalar sayesinde gönüllü derneklerle iletişiminin arttığını belirterek, "Bu sefer de yolunuz başka derneklerde kesişiyor. Benim de Yeşilay ile öyle kesişti." ifadelerini kullandı.

        Yeşilay'da 3 yıldır şube başkanlığı görevini yürüttüğünü dile getiren Güner, toplumu bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

        - "Gençleri, geleceği savunmak için onlara dokunmak çok önemli"

        Güner, Yeşilayın çalışmalarında yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlk girdiğim zaman 'Yeşilayı avukatlık mesleğiyle beraber götürebilirim.' dedim ama artık mesleğimin önüne geçmeye başladı çünkü sahada gerçekten çok fazla çalışma alanları, bakanlıklarla protokolleri olan ve çok köklü bir cemiyet. İşin içine girince şunu fark ediyorsunuz ki bu böyle mesai haricinde yapılabilen bir şey değil direkt mesainizi almaya başlıyor."

        Yeşilayın çalışmalarının önemine işaret eden Güner, "Misak-ı Milli sınırları içerisinde ülkemizi savunma güdümüz var ama ülkenin içerisinde gençleri, geleceği savunmak için onlara dokunmak çok önemli. Şimdi teknoloji bağımlılığıyla tanıştık. Yavaş yavaş farklı bağımlılıklarla tanışıyoruz." dedi.

        Güner, Yeşilayın ilk kurulduğu zaman uyuşturucu ve sigarayla mücadeleye başladığını, bugün ise bu durumun teknoloji ve sanal kumara kadar gittiğine dikkati çekerek, "Bu ülkenin gençlerinin, vatandaşlarının geleceğini korumak adına böyle bir kurumda olmak çok farklı bir duygu. Benim için aslında Misak-ı Milli savunması neyse şu anda Yeşilaycılarımızın, gönüllerimizin, üyelerimizin yaptığı savunma da o kadar değerli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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