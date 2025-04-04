TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ziyaret
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yi ziyaret etti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yi ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Tekke ile bir süre görüştü.
Kılıç, yeni görevinde başarı dilediği Fatih Tekke'ye çiçek hediye etti.
TSYD yöneticilerine teşekkür eden Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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