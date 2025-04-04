Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ziyaret

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:23 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ziyaret
        ABONE OL

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yi ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Tekke ile bir süre görüştü.

        Kılıç, yeni görevinde başarı dilediği Fatih Tekke'ye çiçek hediye etti.

        TSYD yöneticilerine teşekkür eden Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli, partisinin genel merkezinde
        MHP lideri Bahçeli, partisinin genel merkezinde
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan TFF'ye hakem Mehmet Türkmen eleştir...
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan TFF'ye hakem Mehmet Türkmen eleştir...
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan Fenerbahçe maçı hakemi tepkisi
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan Fenerbahçe maçı hakemi tepkisi
        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu İashvili ve TTSO Başkanı Çelebi'den Arsin...
        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu İashvili ve TTSO Başkanı Çelebi'den Arsin...
        Kadın avukat hem hukuk hem Yeşilay çalışmalarında görev alıyor
        Kadın avukat hem hukuk hem Yeşilay çalışmalarında görev alıyor
        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda şampiyonluk hesapları
        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda şampiyonluk hesapları
        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde
        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde