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        Trabzon'da ayılar 7 yayla evine zarar verdi

        Trabzon'un Maçka ilçesinde yiyecek arayan ayılar, 7 yayla evine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 21:45 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:45
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        Trabzon'da ayılar 7 yayla evine zarar verdi
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        Trabzon'un Maçka ilçesinde yiyecek arayan ayılar, 7 yayla evine zarar verdi.

        İlçeye bağlı Örnekalan Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları bazı evlere girdi.

        Örnekalan Mahallesi Muhtarı Temel Bahçekapılı, AA muhabirine, komşularının evlerine ayıların girdiğini söylemesi üzerine yaylaya gittiğini söyledi.

        Bahçekapılı, yaylaya gitmek için karların erimesini beklediğini dile getirerek, "Yaylada 7 komşumuzun evine ayıların girdiğini gördük. Evlerdeki odaları dağıtmışlar, buzdolapları ve fırınları araştırarak yiyecek aramışlar. Komşularımıza geçmiş olsun." dedi.

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