Trabzon'da ayılar 7 yayla evine zarar verdi

Bahçekapılı, yaylaya gitmek için karların erimesini beklediğini dile getirerek, "Yaylada 7 komşumuzun evine ayıların girdiğini gördük. Evlerdeki odaları dağıtmışlar, buzdolapları ve fırınları araştırarak yiyecek aramışlar. Komşularımıza geçmiş olsun." dedi.

İlçeye bağlı Örnekalan Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları bazı evlere girdi.

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