Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni 109 bin 781 kişi ziyaret etti

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, açıldığı Kasım 2023'ten bu yana 109 bin 781 kişiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yenilikçi sergileri, eğitim atölyeleri ve simülasyon sistemleriyle Trabzon'un bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine öncülük eden merkez, bilimi eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyime dönüştürerek her yaştan ziyaretçiye keşfetme, öğrenme ve bilimsel merakı teşvik etme imkanı sundu.

Açıldığı 21 Kasım 2023'ten itibaren büyük ilgi gören merkezin atölye bölümünde 31 bin 1 ziyaretçiye el becerilerini geliştiren deneyler yapma fırsatı sunuldu. Planetaryum bölümünde 38 bin 409 kişiye uzayın gizemlerini keşfetme imkanı tanınan merkezin sergi salonu ise 40 bin 371 ziyaretçi ile en yoğun ilgi gören alan oldu.

Toplamda 109 bin 781 bilim meraklısının ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, deneyerek öğrenme modeliyle özellikle öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini artırdı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilim Merkezimiz açıldığı günden bu yana gösterilen yoğun ilgiyle Trabzon'un bilim ve eğitim alanındaki yıldızı haline geldi. 100 bini aşkın ziyaretçi sayısı, bu projenin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu gösteriyor. Bilim Merkezini gezen her yaştan ziyaretçimizin gözlerindeki o ışıltı emeklerimizin karşılığını almak için yeterli. Trabzon halkına ve tüm bilim meraklılarına teşekkür ediyoruz."