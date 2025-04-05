Trabzon Sağlık Turizmi Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen, Ticaret Bakanlığı'nın HİSER projeleri çerçevesinde desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ile Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkilileri katıldı.

Çelebi, sağlık turizmiyle ilgili mayısta Taşkent-Trabzon uçuşları başlayacağını belirtti.

Körfez ülkeleri ve Almanya'nın ön planda olduğunu ancak coğrafyayı genişletmek gerektiğini vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Organ nakli bu anlamda önemli bir adım. Böbrek nakliyle başlıyoruz. Bir yola çıktık ve giderek büyütmemiz lazım. Bölgesel sağlık kümelenmesini yapıyoruz. Doğu Karadeniz'i Ordu'dan Artvin'e kadar sağlık turizmi merkezi yapmak istiyoruz. Yaşlı bakımı konusuna önem veriyoruz. Bu noktada doğal avantajlarımızı kullanmalıyız. KTÜ ile medikal implant projesi başlattık. Bu konuya önem veriyoruz. Türkiye için savunma sanayisi kadar önemli. Hedef sektör sağlık. Yan dallarıyla sağlık sektörünün tüm alanlarına çalışmalıyız. Daha önce gittiğimiz bölgelere yeniden giderek çalışmalarımızı pekiştirmeliyiz."