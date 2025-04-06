Trabzon Büyükşehir Belediyesi 942 köpeği sahiplendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin son bir içerisinde 942 köpeği sahiplendirdiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 412 yetişkin ve 118 yavrudan oluşan 530 köpeğe ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Son bir yılda 729 köpeğin tedavi edilerek sağlığına kavuşturulduğu merkezde, 942 köpeğin sahiplendirildiği, 3 bin 746 köpeğin de kısırlaştırıldığı ifade edildi.

Merkezdeki mama üretim tesisinde ise şimdiye kadar 11 bin 200 kilogram mama üretildiği, günde ortalama 200 kilogram üretimle hayvanların beslenmesinin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tesisi sadece bir barınak olarak değil, aynı zamanda bir iyilik merkezi olarak gördüklerini aktardı.

Genç, merkezde görev yapan ekiplerin hem hayvanların sağlığıyla ilgilendiğini hem de onları yeni yuvalarına kavuşturmak için büyük gayret gösterdiklerine işaret ederek, "Trabzon'u sadece insanların değil, tüm canlıların huzurla yaşadığı bir şehir yapma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın da desteği ve duyarlılığı bizim için büyük önem taşıyor. Hayvan sevgisi, medeniyetin ve merhametin göstergesidir. Çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.