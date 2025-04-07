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        Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 22 puan kaybetti

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon skorda öne geçtiği 8 maçta üstünlüğünü koruyamayıp önemli puan kayıpları yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:17
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        Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 22 puan kaybetti
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon skorda öne geçtiği 8 maçta üstünlüğünü koruyamayıp önemli puan kayıpları yaşadı.

        Ligde 30. hafta sonunda 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 36 puan toplayıp 11. sırada yer alan bordo-mavililer, arzu etmediği bir sezon yaşıyor.

        Karadeniz ekibi, skor üstünlüğü sağladığı 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.

        - 5 büyük maçta üstünlüğünü koruyamadı

        Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezon oynadığı 5 maç içerisinde de öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı.

        Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 14 puan kaybetti.

        Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 kaybetti. Fenerbahçe'ye evinde 3-2, deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, Galatasaray'a da 4-3 yenildi.

        - Öne geçtiği 8 maç

        Trabzonspor, sahasında oynadığı Beşiktaş maçında 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 öne geçerken 39. dakikada Gedson Fernandes skora dengeyi getirdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

        Fenerbahçe'yi konuk eden bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçta 59 ve 67. dakikada Simon Banza'nın golleriyle 2-1 öne geçse de 75. dakikada Dzeko, 90+12. dakikada Amrabat'ın golleriyle 3-2 mağlup oldu.

        Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında da 81. dakikada Nwakaeme'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlamasına karşın 90+1. dakikada Da Costa'nın golüyle maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında da 55. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Ancak sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Batshuayi ile 3-3'lük denge getirdiği maçı 90+8. dakikada bulduğu golle 4-3 kazandı.

        Bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında 17. dakikada Banza'nın golüyle öne geçse de 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Batogov'un kendi kalesine attığı gollerle maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

        Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 45+4. dakikada Draguş'un golüyle ilk yarıyı 1-0 öne kapamasına rağmen maçı 4-1 gibi farklı sonuçla kaybetti.

        Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçlarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a da 2-1 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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