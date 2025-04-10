Of'ta Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Trabzon'un Of ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Trabzon'un Of ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Of Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, Of Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, emniyet personeli ile daire amirleri katıldı.
Buradaki programın ardından kurum ziyaretleri gerçekleştirildi.
Öte yandan hayatını kaybeden emniyet personeli için Of Çarşıbaşı Büyük Camisinde Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.
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