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        Trabzon'da karbonmonoksitten zehirlenen imam öldü

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen imam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:45
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        Trabzon'da karbonmonoksitten zehirlenen imam öldü
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen imam hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Köknar Mahallesi Merkez Camisi'nde görev yapan 28 yaşındaki Fatih Göktaş'ın namazlara gelmemesi üzerine mahalle sakinleri, 112 Acil Sağlık ile jandarma ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

        Otopsinin ardından Göktaş'ın cenazesinin memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

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