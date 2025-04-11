Trabzon'da karbonmonoksitten zehirlenen imam öldü
Trabzon'un Çaykara ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen imam hayatını kaybetti.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen imam hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Köknar Mahallesi Merkez Camisi'nde görev yapan 28 yaşındaki Fatih Göktaş'ın namazlara gelmemesi üzerine mahalle sakinleri, 112 Acil Sağlık ile jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Otopsinin ardından Göktaş'ın cenazesinin memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.