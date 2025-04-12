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        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 46. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:06
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        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 46. randevuda
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 90 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

        - Çaykur Rizespor'dan galibiyet serisi

        İki takım arasında oynanan maçlarda son dönemde Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        Yeşil-mavili takım sahasında son 3 lig maçı, deplasmanda da 1 lig maçı olmak üzere 4 karşılaşmada rakibi karşısında galip geldi.

        Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0 ve bu sezon da Rize'de 3-1 galip geldi.

        Yeşil-mavililer, böylelikle Trabzonspor karşısında en iyi galibiyet serisini yakaladı.

        - Trabzonspor, sadece kupada galip geldi

        Trabzonspor, son dönemde rakibi karşısında sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yeşil-mavililer karşısında galip gelmeyi başardı.

        İki takım arasında bu sezon Papara Park'ta oynan karşılaşmayı Trabzonspor, 5-2 kazanarak grubu lider bitirip yarı finale yükselmişti

        - En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında en farklı galibiyete ulaşan taraf oldu.

        Bordo-mavililer, 2015-2016 sezonunda sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0, 2005-2006 sezonunda da deplasmanda 6-1 yenmeyi başarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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