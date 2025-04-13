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        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, psikolojisi zor maçta iyi oynayıp hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 22:14 Güncelleme: 13.04.2025 - 22:14
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        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, psikolojisi zor maçta iyi oynayıp hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti herkese hediye ettiklerini belirterek, "Camiamıza hayırlı olsun. Kritik bir maçtı, doğrusu sıkıntılı bölgeden uzaklaşma adına bizim için normalleşme için çok değerli 3 puandı." dedi.

        Bunu iyi oyunla sonlandırmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Tekke, "Rakibimiz son maçı 3’lü oynadı. Hocasının da memnun olduğu üçlü oynayabilir diye biz hem dörtlü formasyon hem üçlü formasyona karşı baskılarımızla hazırdık. Bence bunu da gayet iyi yaptık. Fenerbahçe maçında da keza aynı. Son haftalarda bunu gayet iyi yapıyoruz. Bu maçta set hücumlarında biraz daha yerleşmemiz ilk yarının bazı bölümlerinde bizim istediğimizden biraz daha uzaktı ama son bölümde gayet iyi oldu. Oradan da golleri bulduk zaten." diye konuştu.

        Tekke, "oyunu ilk yarı bitirebilirdik." diyerek, şunları söyledi:

        "İkinci yarı yine ön alan baskısı ile başladık ama Draguş sakatlandı. Onun hızından, fiziksel özelliklerinden faydalanmak için zaten onunla başlamıştık. Gayet iyi iş çıkardı. Ona da buradan geçmiş olsun demem lazım. Hızlarımız düşünce biraz sıkıntı yaşıyoruz. Tüm oyuncularım hemen hemen çok çok iyi oynadı. Ama özellikle Tim ve Ozan’a özel bir tebrik etmem lazım. Bugün ikisi gayet çok çok iyiydi. Daha iyi olmamız lazım. Oyunun son bölümünde oyunu kontrol ettik. Üçüncü bölgede yine acele, daha fazla skoru da bulabilirdik. Dolayısıyla psikolojisi zor bir maçtan bana göre iyi oynayıp 3 puanla ayrıldık. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Rizespor’a da başarılar dilerim."

        Danylo Sikan'ın son haftalarda forma giymemesine ilişkin bir soru üzerine de Tekke, "Danylo ile ilgili yanılmıyorsam beşinci maçımız galiba, beşinci maçımızdan 2 tanesinde zaten onla başladık. Antrenmanlarda gayet istekli, arzulu. Ama genç oyuncu. Bir oyuncunun alındığı zamandaki maliyeti ile oynama öyle bir orantısal bir şey söyleyemeyiz. Genç oyuncuların zamana ihtiyacı var, oyunu anlamaya ihtiyacı var. Dolayısıyla onun da zamana ihtiyacı var. Kullanacağımız bir oyuncu, bizim için önemli bir oyuncu her oyuncumuz gibi." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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