Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, psikolojisi zor maçta iyi oynayıp hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti herkese hediye ettiklerini belirterek, "Camiamıza hayırlı olsun. Kritik bir maçtı, doğrusu sıkıntılı bölgeden uzaklaşma adına bizim için normalleşme için çok değerli 3 puandı." dedi.

Bunu iyi oyunla sonlandırmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Tekke, "Rakibimiz son maçı 3’lü oynadı. Hocasının da memnun olduğu üçlü oynayabilir diye biz hem dörtlü formasyon hem üçlü formasyona karşı baskılarımızla hazırdık. Bence bunu da gayet iyi yaptık. Fenerbahçe maçında da keza aynı. Son haftalarda bunu gayet iyi yapıyoruz. Bu maçta set hücumlarında biraz daha yerleşmemiz ilk yarının bazı bölümlerinde bizim istediğimizden biraz daha uzaktı ama son bölümde gayet iyi oldu. Oradan da golleri bulduk zaten." diye konuştu.