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        Trabzon merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 82 şüpheli yakalandı

        Trabzon merkezli 23 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 82 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:02
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        Trabzon merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 82 şüpheli yakalandı
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        Trabzon merkezli 23 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 82 kişi gözaltına alındı.

        Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 23 ilde banka hesabı toplayan ve bu hesapları yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında kullandığı tespit edilen 82 şüpheli gözaltına alındı.

        Trabzon ve İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerden 25'i, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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