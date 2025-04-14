AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Partiler arası siyasi rekabet, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, hayatı kolaylaştırmak, insanımızın önündeki ekonomik engelleri ortadan kaldırmak, hayat standardını yükseltmek için üretilecek projelerle yapılır." dedi.

Yazıcı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince, "Gençlik Akademileri" kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset Akademisi" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde AK Parti'nin kuruluş sürecine değinen Yazıcı, "Yılmadık arkadaşlar. Hiçbir zaman maruz kaldığımız bu hukuk dışı davranış, eylem ve tasallut tarzı tutumlar bizleri yıldırmamıştır çünkü üstün olan haktır. Bizim tarihimizde zulme maruz kalanlar olmuştu ama hiçbir zaman zulüm, zalimlik, süreklilik arz etmemiştir. Eninde sonunda hak üstündür, hak galip gelmiş. 'Bu haksızlıkları aşacağız.' dedik ve en güçlü dayanağımız millet." diye konuştu.

Yazıcı, siyasette bu anlayışla var olduklarına işaret ederek, "3 Kasım 2002 seçimlerine girdik. Aziz milletimiz kuruluşundan 15 ay sonra seçime giren AK Parti'yi 363 milletvekiliyle, meclisteki milletvekili tam sayısı 450 milletvekilidir. 363 milletvekiliyle tek başına iktidara getirdi." ifadelerini kullandı. - "AK Parti'nin siyasi yelpazede durduğu yer, milletin bulunduğu yerdir" Türkiye'de 167 siyasi partinin bulunduğunu, bunlardan 38'inin seçime girme yeterliliğinin olduğunu dile getiren Yazıcı, "AK Parti, bunlardan biri değil. Rakamsal olarak biri ama eylem biçimi, siyaset tarzı itibarıyla bunlardan biri değil. Farklı bir yerde. O siyasi yelpazede birisi sağda, birisi solda, birisi kuzeyde, birisi güneyde ama AK Parti'nin siyasi yelpazede durduğu yer, milletin bulunduğu yerdir. Millet merkezde, AK Parti de oradadır." dedi. Hayati Yazıcı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünü referans aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Hep şuna inandık: İnsani görmeyen, gözetmeyen hiçbir faaliyetin başarı şansı yok. Göreceğiz, bildiklerimizi paylaşacağız, doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz ama herkes hedef kitlemiz. Böyle bir yürüyüş sergiledik. Duruşu olan bir partiyiz. İşte duruşumuzun merkezinde 'İnsan var.' dedim. Fiziki olarak ifade etmek gerekirse bu duruşumuzun görünür yönü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu gibi dikleşmeden dik durmak."

AK Parti'nin her alanda önemli çalışmalar yaptığını belirten Yazıcı, AK Parti'nin iktidar olduğu günden itibaren gerçekleştirdiği icraatları anlattı. - "AK Parti'nin siyaseti kapsayıcı ve kuşatıcıdır" "Partiler arası siyasi rekabet, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, hayatı kolaylaştırmak, insanımızın önündeki ekonomik engelleri ortadan kaldırmak, hayat standardını yükseltmek için üretilecek projelerle yapılır." diyen Yazıcı, şunları ifade etti: "Değerler hepimizin. Onun için 'tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet' vurgusu yaparken bu vurgunun veya bu vurguda yer alan anlatımın sadece AK Parti'ye ait değil bütün millete ait olduğunun altını çizmek isterim. Siyasi rekabeti projeler üzerinden gerçekleştirmeliyiz. Bugün muhalefete baktığınızda ülkenin sorunlarına çözüm olabilecek, kalkınma ve büyümesini daha güçlü hale getirebilecek bir proje sunduklarının örneğini verebilir misiniz? O halde şu cümleyi kurabiliriz: Türkiye siyasetinin önemli sorunlarından bir tanesi, muhalefetin donanımsız ve projesiz oluşudur."

Yazıcı, Türkiye'nin dünya coğrafyasında çok önemli bir konumda olduğuna işaret ederek, "Bu, Türkiye'nin coğrafi stratejik üstünlüğüdür. Bu, bir üstünlük. Bu coğrafyadan sağlanan bir üstünlük ama coğrafya sabit. Coğrafyanın stratejik üstünlüğü yetmez. Onu anlamlı hale getirecek, ona göre proje üretecek, vizyonerliğe sahip başka bir unsura ihtiyaç var. O, liderliktir. Türkiye'nin lideri de var. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu. Yaşam hakkının Londra ve Bağdat'ta farklı olamayacağını, özneye ve zamana göre değişemeyeceğini ifade eden Yazıcı, "Bu konuda rasyonel davranan, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen, en başta bu konuda yer alan ülke Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da yaptığı konuşmayı da hatırlatan Yazıcı, "İlk söylediği zaman çok anlamlı bulmayanlar olmuştu belki ama sonra onun anlamını birçok kişi, birçok kesim anladı ve o söyleme bir ilave daha yaptı: 'Dünya, beşten büyüktür, insanlık da beşten büyüktür'. Bu, çok vurgulu bir söylem." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, bir gencin DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı ile görüşme talebinin olduğu yönündeki sorusu üzerine şu yanıtı verdi: "Şimdi randevu almışlar. Cuma günü görüşecekler. Ne görüşecekler bilmiyoruz ki. Basında speküle edilen konularla bir hüküm cümlesi kurmak istemem. Türkiye'nin birkaç aydır Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı'mızın da son derece güçlü destek verdiği terörsüz Türkiye hedefimizin şartı belli. Örgütün faaliyetinin sonlanması, ellerindeki silahların tesliminin sağlanması. Buna karşı öne sürülecek başka bir şart söz konusu değil. Bizim de bu konuda başka beklentimiz söz konusu değil. Esas olan terör örgütünün faaliyetinin sonlanmış olmasını deklare etmesi ve bunun fiilen gösterir hale gelmesi ve terör amacıyla kullandığı silahları da teslim etmesini sağlaması. Böyle bakıyoruz ve Türkiye gerçekten terörsüz bir noktaya ulaştığında çok büyük avantajlara kavuşmuş olacak diye düşünüyoruz."