Trabzon İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin protokolü imzalandı

Trabzon'da yapılacak İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin protokolü imzalandı.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ve Yomra ilçelerini kapsayan atık su altyapı projesinin hazırlık süreci başladı.





Proje kapsamında yapılacak tesisin protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta arasında imzalandı.





Genç, kentte uzun yıllardır gündemde olan kanalizasyon ve atık su sisteminin modern, çevreci ve çağın gereklerine uygun hale getirilmesine yönelik önemli bir süreci başlattıklarını belirtti.





Projede emeği geçenlere teşekkür eden Genç, şehrin altyapısını güçlendirmek ve geleceğe daha sağlıklı bir Trabzon bırakmak adına uyum içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.



Balta ise proje kapsamında mevcut atık su toplama sistemlerinden gelen suyun ileri biyolojik arıtma yöntemleriyle arıtılarak derin deniz deşarjı ile çevreye zarar vermeden bertaraf edileceğinin altını çizdi.



Trabzon için modern, çevre dostu ve sürdürülebilir bir atık su yönetim sisteminin temellerini attıklarına işaret eden Balta, "İnşallah ilerleyen süreçte hem yapım aşamasını hem de tamamlanmasını hep birlikte göreceğiz. Trabzon'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



