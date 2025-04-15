Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonsporlu Denis Draguş'un sol bacak kasında yaralanma tespit edildi

        Trabzonsporlu futbolcu Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonsporlu Denis Draguş'un sol bacak kasında yaralanma tespit edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonsporlu futbolcu Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

        Kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sağlıkçılar konser düzenleyecek
        Trabzon'da sağlıkçılar konser düzenleyecek
        Trabzonspor'da Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trabzonspor'da Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi güzergahı tanıtıldı
        Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi güzergahı tanıtıldı
        Trabzon merkezli 23 ildeki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 3 zanlı tu...
        Trabzon merkezli 23 ildeki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 3 zanlı tu...
        Trabzonspor, puanlarının büyük bölümünü sahasında topladı
        Trabzonspor, puanlarının büyük bölümünü sahasında topladı
        Fındıkta çifte tehdit; 200 bin ton kayıp beklentisi
        Fındıkta çifte tehdit; 200 bin ton kayıp beklentisi