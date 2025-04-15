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        Trabzon Üniversitesi'nde karma resim sergisi açıldı

        Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesince "15 Nisan Dünya Sanat Günü" dolayısıyla Uluslararası Karma Sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:36
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        Trabzon Üniversitesi'nde karma resim sergisi açıldı
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        Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesince "15 Nisan Dünya Sanat Günü" dolayısıyla Uluslararası Karma Sergisi düzenlendi.

        Fakültenin Sanat Galerisinde organize edilen serginin açılışına, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Bayraktar, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Kalyoncu, Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Yılmaz, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

        Prof. Dr. Kalyoncu, Dünya Sanat Günü'nün önemine değinerek, 20 ülkeden 78 sanatçının eserlerinin sergide yer aldığını ifade etti.

        Sergi, 10 gün sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

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