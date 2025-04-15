Trabzon Üniversitesi'nde karma resim sergisi açıldı

Fakültenin Sanat Galerisinde organize edilen serginin açılışına, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Bayraktar, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Kalyoncu, Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Yılmaz, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesince "15 Nisan Dünya Sanat Günü" dolayısıyla Uluslararası Karma Sergisi düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.