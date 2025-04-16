Trabzon "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi"ne ev sahipliği yapacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" düzenlenecek.

KTÜ Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Aylin İlayda Zorlu'nun öncülüğünde bir araya gelen 76 kişilik ekip, nörobilim ve yapay zeka alanında geniş katılımlı bir kongreye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Alanında uzman akademisyenlerin tecrübelerini paylaşacağı kongrede, katılımcılar yüksek hassasiyet ve kontrolle ameliyat yapılmasını sağlayan Da Vinci robotik cerrahisini de deneme fırsatı bulacak.

Beyin diseksiyonundan simülasyona kadar farklı etkinliklerin yer alacağı kongrede, 20'den fazla atölye çalışması yapılacak.

- Kongreye 20 üniversiteden 540 kişi katılım sağlayacak

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak kongreye, 20 üniversiteden 540 kişinin katılım sağlayacağını söyledi.

Kongrenin öğrencilerin öncülüğünde düzenlenecek olmasına işaret eden Tekinbaş, yapay zekanın en fazla kullanılacağı alanlardan birisinin de sağlık sistemi olduğunu aktardı.

"Gerçekten olağanüstü bir iş çıkardılar. Yapay zeka geleceğin konusu. Yapay zeka insan gibi düşünen, algılayan, hafızaya atan, onu değerlendiren, problem çözen, dili geliştiren bir sistem. Yani insanı taklit eden bir sistem. Sonuçta geleceğimiz yapay zeka üzerine oturuyor. Yapay zeka sadece teknolojik bir araç değil, aynı zamanda bilimin gelişiminde stratejik bir ortak. O yüzden yapay zekanın tıp alanında neler yapabildiğini bilerek ve öğrenerek ileriye dönük eminim ki çok önemli adımlar atacağız."

Kongre danışmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cansu da organizasyonun fikir üreticisinin tıp öğrencilerinden Aylin İlayda Zorlu'nun olduğunu ifade etti.

Kongrenin katılımcılara önemli katkılar sunacağını belirten Tekinbaş, "Kongrenin birçok çalışmanın öncüsü olabileceğine inanıyoruz ve o öncülük sonucunda yeni gelişmelere bu kongrenin gebe olacağını düşünüyoruz. O açıdan kongreyi çok önemsiyorum." dedi.

Cansu, Türkiye'nin önde gelen, bu konuyla ilgili bilimsel çalışma yapan kişilerin öğrencilerle bir araya geleceğine değinerek, "Bilime inanan, yapay zekanın geleceği konusunda olumlu görüşler düşünen herkesi bu kongreye katkı sağlamaya davet ediyoruz." dedi.

- Da Vinci robotik cerrahisini bireysel olarak denenebilecek

Kongreye başkanlık yapacak Aylin İlayda Zorlu da bu süreçte dekanlıktan, başhekimlikten ve danışman öğretim üyelerinden çok destek gördüklerini söyledi.

Kongreye katılım için yoğun bir ilgi olduğunu belirten Zorlu, "Beklediğimizin çok üstünde, ulusal düzeyde 20'den fazla öğretim üyemiz, 540'tan fazla katılımcımızın oldu. Maalesef kontenjanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Çünkü şehir dışından 100'ün üstüne tekrar talep geldi. Ancak kapasitemiz bu kadar olduğu için artık bir sonraki çalışmalarımıza diyoruz." ifadesini kullandı.

Zorlu, kongrede 20'den fazla da atölye çalışması olacağını ifade ederek, "Da Vinci robotik cerrahisini getireceğiz ve orada katılımcılarımızın hepsi bireysel olarak deneyebilecek. Aynı zamanda atölyelerimizde kendilerine yeni sosyal hobiler edinebilecekler." dedi.