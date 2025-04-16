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        Trabzonspor, 12 maçta kalesini gole kapattı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor, ligde oynadığı 29 karşılaşmanın 12'sinde rakiplerine gol izni vermedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:06
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        Trabzonspor, 12 maçta kalesini gole kapattı
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor, ligde oynadığı 29 karşılaşmanın 12'sinde rakiplerine gol izni vermedi.

        Trabzonspor'un yaptığı lig maçlarının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır da ortaya koyduğu performansla bu istatistikte önemli rol oynadı.

        Ligdeki 29 karşılaşmada 36 gol yiyen Karadeniz ekibi, maç başına kalesinde 1,24 gol gördü.

        - Gol yemediği 12 karşılaşma

        Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerken, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

        Bordo-mavililer, sahasında ise RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da 2-0 mağlup etti.

        Trabzonspor dış sahada 5, iç sahada ise 7 kez kalesini gole kapadı.

        - 12 maçta 28 puan aldı

        Trabzonspor, gol yemediği 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak 28 puan topladı.

        Ligde 39 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

        Trabzonspor, ligde Fenerbahçe ile aynı sayıda (12) müsabakada kalesini gole kapadı.

        Bordo-mavili takım, 9 karşılaşmada gol yemeyen Beşiktaş'tan 3, 10 mücadelede kalesinde gol görmeyen lider Galatasaray'dan da 2 maç fazla kalesini kapattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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