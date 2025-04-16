Trabzon'da Turizm Haftası kapsamında panel düzenlendi
Trabzon'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kentin tarihi, askeri ve ticari yol ağı ile arkeolojik araştırmaların görüşüldüğü panel düzenlendi.
Trabzon'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kentin tarihi, askeri ve ticari yol ağı ile arkeolojik araştırmaların görüşüldüğü panel düzenlendi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'ndeki programda, "Antik Çağdan Günümüze Sürmene-Köprübaşı Bayburt Kervanyolu" konulu sunum yaptı.
Erüz, kervan yolunun Araklı'dan başlayıp Bayburt'ta tamamlanan 90 kilometrelik bir yol olduğunu söyledi.
Yolun bugüne kadar bozulmadığına işaret eden Erüz, "Biz bu yolu tanımlarken eko turizmi temel aldık. 90 kilometrelik kervan yolunun 50 kilometresi Trabzon sınırlarında, 40 kilometresi ise Bayburt sınırları içerisinde olan bir güzergah. Güzergah üzerinde 10 tane camimiz, 9 tane tarihi hanımız var. Trabzon'da merkez dışında tarihi han kalmamıştır kervan yolu hattında ise 9 han aktif olarak kullanılabilir durumdadır." dedi.
Yolun içerisinden geçtiği havzada, bölgenin ve Türkiye'nin ekolojik hazinesi olan Ağaçbaşı Turba Bataklığını barındırdığını dile getiren Erüz, "Bir tür fosil yatağı 10 bin yıldır bu ekosistemde, bu coğrafyada yaşayan bütün organizmaların birer kalıntısı o turbanın içerisinde saklanıyor. Yani ekolojik ve iklimsel arşiv. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek'in Tekfur'un kızını almak için Bayburt'tan Trabzon'a geçeceği bataklık bu bataklıktır." ifadesini kullandı.
KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse ise Trabzon'un ticari ve askeri yol ağı hakkında bilgi verdi.
Bilinen antik çağdan bugüne kadar insanların tarihi yolları üç amaçla kullandığına işaret eden Köse, şunları kaydetti:
"Gündelik yaşamda yerel ahali bir yerden bir yere gidebilmek için yarı göçebe yaşamda, tuz ticaretinde ve giyim eşyalarının kırsal alana ulaştırılmasında tarihi yolları kullandılar. Bu bildiğimiz basit kullanımdır devamlılığı yoktur. İkinci kullanım kervanlar kullanır. Orta Asya'dan Çin'den başlayan ticari yollar kullanılır. Tarih boyunca bütün insanlar liman şehirlerine ulaşmayı öncelikli görmüşlerdir. Zira deniz antik çağda tuz alanıydı, Truva savaşından günümüze geçen süreçte nakliyenin kolay gerçekleştiği alanlardır."
Trabzon Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gülay Çakmak da Trabzon'un destinasyon yönetimi hakkında yapılabilecek çalışmalar hakkında sunum yaptı.
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