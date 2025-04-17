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        Trabzon'da kültür sanat

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:26
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        Trabzon'da kültür sanat
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam ediyor.

        Lewis Carroll'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği ve Tim Kane'nin oyunlaştırdığı oyunun yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp yapıyor.

        Dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Özge Şenol, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Yusuf Yalçın'ın yaptığı oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Sıla Ömeroğlu, Cem Çanakoğlu, Bedirhan Arpacı, Selin Karayağız ve Göknur Paslı rol alıyor.

        Alice'in maceralarının anlatıldığı oyun, bu akşam ve 18-19 Nisan'da 19.00'da, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 11.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce "Şifadır Türküler" temasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam 19.30'da Türk halk müziği konseri düzenlenecek.

        Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu akşam 19.30'da sahne alacak.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yarın 20.00'de "Toros Canavarı", 19 Nisan Cumartesi 13.00'te "Ayı Tofi Bal Yolunda", 20 Nisan Pazar günü 13.00'te "Bir Bavul Oyun" adlı çocuk oyunları sahnelenecek.

        "23 Nisan Çocuk Halk Oyunları Şöleni" ise 22 Nisan'da 19.30'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 20 Nisan'a, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesince "15 Nisan Dünya Sanat Günü" dolayısıyla organize edilen Uluslararası Karma Sergi de fakültenin Sanat Galerisi'nde 24 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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