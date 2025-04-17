Trabzonsporlu futbolcu Tim Jabol Folcarelli'den Ziraat Türkiye Kupası değerlendirmesi:

Trabzonsporlu futbolcu Tim Jabol Folcarelli, bu yıl kazanabilecekleri en yakın kupanın Türkiye Kupası olduğunu ve bunu istediğini söyledi.

Fransız futbolcu, bordo-mavili takımın hafta sonu deplasmanda yapacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Folcarelli, Trabzonspor'a transfer olduğu ilk haftada yaşadığı sakatlığı hatırlatarak, kendi adına kolay bir süreç olmadığını dile getirdi.

Tedavi sürecini iyi şekilde değerlendirdiğini aktaran Folcarelli, "Tabii ki daha fazla oynamak isterdim. İlk geldiğim hafta sakatlanmadan hemen oynamaya başlamak isterdim ama maalesef böyle bir süreç geçirdim." dedi.

- "Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz"

Folcarelli, teknik direktör Fatih Tekke'den öğreneceği çok şey olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ayrılan hocamız Şenol Güneş ile alakalı olarak beni buraya getiren oydu. Kendisiyle ilgili fikirlerim hep olumlu, iyi bir ilişkimiz vardı. Kendisi aramızdan ayrıldı. Şu an Fatih Tekke hocamızla beraber çalışıyoruz. Onun oyuna bakış tarzı Şenol hocamızdan daha farklı. Biz de tabii ki öğrenme, elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Fatih hocamızla birlikte çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Umuyorum beraber büyük başarılar kazanacağız."

Jabol Folcarelli, Trabzonspor'a transfer süreciyle ilgili gelen soru üzerine ise şunları kaydetti: "İlk kez benimle Trabzonspor tarafından iletişime geçilmesi geçen sene olmuştu. Ancak Fransız kulübüyle olan sözleşmem dolayısıyla transfer gerçekleşmemişti. Bu transfer döneminde de tekrar iletişime geçilip Trabzonspor'un benimle ilgilendiği tekrar söylendiğinde zaten ben de gelmek istemiştim. Benim gelme isteğim ve Trabzonspor'un beni kadrosuna katmak istemesi bu işin daha da çabuk sonuçlanmasına yol açtı." Trabzonspor'a gelişi sonrası "6" numara pozisyonunda oynamaya başladığını dile getiren Fransız futbolcu, yeni pozisyonuna alışmaya çalıştığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkça konuşmak gerekirse bu pozisyonlarda oynamaya alışkın değildim ama buraya geldiğim andan itibaren hangi pozisyon olursa olsun, takıma nerede yardımcı olacak olursam olayım ben takım için mücadele etmeye çalışıyorum. Burada hocamız bana hangi görevde ya da kaç dakika süre verecek olursa olsun, sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Eğer hocamız beni 6 numarada bir denge oyuncusu olarak değerlendirmek isterse yine de sahaya çıkıp bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım elbette."

- "Futbolda rekabet herkesin işine gelen bir durumdur" Takıma Fransa liginden gelen Muhammed Cham ve Batista Mendy ile iyi derecede arkadaşlıkları olduğuna değinen Folcarelli, "Tabii ki kendilerinin Fransa'dan gelmiş olmaları itibarıyla iletişim kurmak benim açımdan kolay oluyor. Ancak kendileriyle saha dışarısında iyi bir arkadaşlığımız var, kesinlikle hiçbir sorunumuz yok. Benzer pozisyonda oynuyor olabiliriz, saha içerisinde rekabet gösteriyor olabiliriz ama futbolda rekabette her zaman, herkesin işine gelen bir durumdur. Daha iyi antrenman yapmanızı, daha iyi performans göstermenizi sağlar. Biz de sizin bahsettiğiniz gibi iyi arkadaşız." diye konuştu. Kendisini çok koşan ve teknik olarak yüksek kaliteye sahip bir futbolcu olarak aktaran Folcarelli, "Fransa'da genel olarak oynadığım pozisyon 8 numaraydı. Topla daha çok iletişim kuran, topla daha çok oynayan ve daha fazla mesafe kateden bir oyuncuydum. Ancak burada daha farklı bir pozisyonda 6 numarada oynuyorum. Fransa'da oynamıştım ama 3-4 maç özelindeydi. Burada da elimden geleni en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.