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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:49
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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenmana, sakatlıkları bulunan Denis Draguş, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı katılmadı.

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