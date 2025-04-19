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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3. ve son maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 31-28 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:42 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:51
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3. ve son maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 31-28 yendi.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını 16-13 ev sahibi ekip önde tamamladı.

        İkinci yarıda Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 31-28 skora getirerek sahadan galip ayrıldı.

        Bir üst tura yükselen Trabzon ekibi, sıradaki turda Spor Toto Spor Kulübü ile karşılaşacak.

        Bordo-mavililer, bu eşleşmeden de galip ayrılırsa Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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