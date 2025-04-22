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        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. final peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 17. kez finale yükselme başarısı yakalayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:08
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        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. final peşinde
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 17. kez finale yükselme başarısı yakalayacak.

        Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibi Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, art arda 2. kez finale yükselerek bu kez kupaya uzanmak istiyor.

        Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

        En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

        Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.

        İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

        - Fatih Tekke ile kısa sürede kupa fırsatı

        Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile kısa sürede finale yükselme fırsatı yakaladı.

        Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart'ta gerçekleştirilen imza töreninin ardından 44 gün sonra finale yükselme başarısı göstermeye çalışacak.

        Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetiminde Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselmişti.

        - Doğan dönemindeki ilk kupa mücadelesi

        Trabzonspor, Göztepe'yi elemesi halinde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez kupada final oynama başarısı gösterecek.

        Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, bordo-mavili takımın finale yükselmesi durumunda 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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