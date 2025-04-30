Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da akrabasının cenaze törenine katıldı

Törene, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy Kaymakamı Yunus Polat, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu ve akrabaları, caminin önünde taziyeleri kabul etti.

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