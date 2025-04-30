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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da akrabasının cenaze törenine katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da halasının eşi Mustafa Kör'ün cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:40
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da akrabasının cenaze törenine katıldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da halasının eşi Mustafa Kör'ün cenaze törenine katıldı.

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Kör için Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Bakan Uraloğlu ve akrabaları, caminin önünde taziyeleri kabul etti.

        Mustafa Kör'ün cenazesi, oğlu Celil Kör ile İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy Kaymakamı Yunus Polat, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Bakan Uraloğlu, acılı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Allah rahmetiyle muamele etsin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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