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        Akçaabat'ta ücretsiz 10 bin sebze fidanı dağıtıldı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye seralarında üretilen 10 bin sebze fidanı ücretsiz dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:34
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        Akçaabat'ta ücretsiz 10 bin sebze fidanı dağıtıldı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye seralarında üretilen 10 bin sebze fidanı ücretsiz dağıtıldı.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, yerel yönetimlerde tarımsal üretimin desteklenmesi, çevre bilincini artırmak ve ekonomik tasarruf sağlamak amacıyla fidan dağıtıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in şu görüşlerine yer verildi:

        "2021'de kurduğumuz seralarda süs bitkisi üretimi gerçekleştiriliyor. 'Tükettiğini üreten belediye' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, on binlerce süs bitkisi üreterek milyonlarca lira tasarruf sağladık. Kavşak, park ve yeşil alanlarımızda kullandığımız begonya, kadife, lale gibi pek çok süs bitkisini kendi seralarımızda yetiştirerek Akçaabat'ımızı güzelleştirdik. Ancak sadece süs bitkisi üretmekle yetinmedik."

        Ekim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle aronya, hurma ve kokulu üzüm gibi çeşitli meyve fidanlarını da çiftçilere ücretsiz dağıtarak bahçe kurulmasına öncülük ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Sonbaharda da 10 bin adet aronya fidanını çiftçimizle buluşturacağız. Trabzon hurması bahçelerinin kurulması için de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz iş birliğinde, 10 adet sera kurulumu için başvuru yapan ve şartları sağlayan çiftçilerimize destek verdik. Dağıtacağımız 10 bin adet sebze fidesi sadece bir başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde de binlerce fideyi siz değerli üreticilerimize ücretsiz olarak ulaştırmaya devam edeceğiz. Tarımı desteklemeye, Akçaabatlı için milletimiz için çalışmaya ve bölgemize örnek olmaya devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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