Akçaabat'ta ücretsiz 10 bin sebze fidanı dağıtıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediye seralarında üretilen 10 bin sebze fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, yerel yönetimlerde tarımsal üretimin desteklenmesi, çevre bilincini artırmak ve ekonomik tasarruf sağlamak amacıyla fidan dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in şu görüşlerine yer verildi:

"2021'de kurduğumuz seralarda süs bitkisi üretimi gerçekleştiriliyor. 'Tükettiğini üreten belediye' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, on binlerce süs bitkisi üreterek milyonlarca lira tasarruf sağladık. Kavşak, park ve yeşil alanlarımızda kullandığımız begonya, kadife, lale gibi pek çok süs bitkisini kendi seralarımızda yetiştirerek Akçaabat'ımızı güzelleştirdik. Ancak sadece süs bitkisi üretmekle yetinmedik."

Ekim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle aronya, hurma ve kokulu üzüm gibi çeşitli meyve fidanlarını da çiftçilere ücretsiz dağıtarak bahçe kurulmasına öncülük ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: