Trabzon'da bir sokağa Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi verildi

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi, Trabzon'un Of ilçesinde bir sokağa verildi.

Of Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediyenin mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yıldırım Sokak'a verildiği ifade edildi.

Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, toplantıdaki konuşmasında, Minguzzi'nin adını ve anısını Of'ta ölümsüzleştirmek için karar aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu karar, meclis üyelerimizin oy birliğiyle alınmıştır. Kıymetli genç kardeşimiz Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat haberi hepimizi derinden sarsmıştır. Rabbimden rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Gösterdikleri vefa ve katkılar için Of Belediye Başkanı'mız Sayın Salim Salih Sarıalioğlu'na ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."