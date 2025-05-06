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        Trabzon'da bir sokağa Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi verildi

        Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi, Trabzon'un Of ilçesinde bir sokağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:40 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:40
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        Trabzon'da bir sokağa Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi verildi
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        Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi, Trabzon'un Of ilçesinde bir sokağa verildi.

        Of Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediyenin mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yıldırım Sokak'a verildiği ifade edildi.

        Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, toplantıdaki konuşmasında, Minguzzi'nin adını ve anısını Of'ta ölümsüzleştirmek için karar aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Bu karar, meclis üyelerimizin oy birliğiyle alınmıştır. Kıymetli genç kardeşimiz Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat haberi hepimizi derinden sarsmıştır. Rabbimden rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Gösterdikleri vefa ve katkılar için Of Belediye Başkanı'mız Sayın Salim Salih Sarıalioğlu'na ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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