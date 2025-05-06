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        Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Trabzon'dan 160 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 23:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 23:31
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        Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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        Trabzon'dan 160 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının heyecanını anladıklarını söyledi.

        Yıldırım, "Biraz merak da var tabii. 'Acaba yapabilecek miyim? Acaba haccım olacak mı?' Gelirken de 'Acaba benim haccım oldu mu?' diye de düşüneceksiniz. Hiç merak etmeyin kul hakkı hariç hepinizin haccı inşallah, Allah'ın izniyle olacak. İnşallah hepiniz kul hakkı hariç annenizden doğduğunuz gün gibi tertemiz olacaksınız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı.

        Hacı adaylarının seçilmiş insanlar olduğuna işaret eden Yıldırım, kendilerinden dua isteyerek dönüşte de karşılamaya geleceklerini kaydetti.

        İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edilmesinin ardından 160 hacı adayı ve 5 görevli olmak üzere 165 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak uğurlandı.

        Trabzon'dan Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla 3 ayrı kafilede 850 hacı adayının kutsal topraklara gideceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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