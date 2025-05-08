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        KTÜ Koru Otel'e "4 Yıldızlı Otel" plaketi verildi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Koru Otel'e, "4 Yıldızlı Otel" plaketi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:00
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        KTÜ Koru Otel'e "4 Yıldızlı Otel" plaketi verildi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Koru Otel'e, "4 Yıldızlı Otel" plaketi verildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Koru Otel'in Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda, "4 Yıldızlı Otel" plaketi almaya hak kazandığı belirtildi.

        Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın şu ifadelerine verildi:

        "Otelimiz hem konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayarak hem de şehrimizin konaklama altyapısını güçlendirerek bölge turizmine değer katmıştır. Kalite standartlarını da her geçen gün daha yukarı taşıdığını belirmek isterim. Bu başarının katlanarak artmasını diliyorum."

        KTÜ Koru Otel Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Yakup Heyal ise üniversitenin vizyoner yaklaşımı sayesinde şehir turizmine katkı sağlarken, öğrencilere de uygulamalı eğitim imkanı sunduklarını kaydetti.

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