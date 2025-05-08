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        Trabzon'da sürücülere "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı

        Trabzon'da sürücülere, "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:05 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:05
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        Trabzon'da sürücülere "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
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        Trabzon'da sürücülere, "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası hakkında bilgi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca kampanya ile Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında Akyazı Tüneli mevkisinde faaliyet gerçekleştirildi.

        Araçları durduran trafik ekipleri, sürücülere "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyasına ilişkin bilgi içeren broşür verdi.

        Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu ve Trabzon 112 Ambulans Servisi Başhekimi Yusuf Eray Uslu da sürücülere kampanyanın önemini anlattı.

        Çakıroğlu, gazetecilere, 1 Aralık 2024'te başlatılan kampanya çerçevesinde düzenlenen çeşitli programlarda vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

        Sürücülere kampanya hakkında çeşitli sorular yönelttiklerini belirten Çakıroğlu, "Şoförlerin bilgilerini sorguladık ve olumlu sonuç aldık. Ambulanslar artık trafikte kalmayacak. Fermuar sistemiyle sağ şeritte bulunan sürücüler sağa, sol şeritte bulunan sürücüler sola geçerek ambulanslarımıza yol verecekler." dedi.

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