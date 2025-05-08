Trabzon'da sürücülere "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı

Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu ve Trabzon 112 Ambulans Servisi Başhekimi Yusuf Eray Uslu da sürücülere kampanyanın önemini anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca kampanya ile Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında Akyazı Tüneli mevkisinde faaliyet gerçekleştirildi.

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