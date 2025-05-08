Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, Mattia Ahmet Minguzzi'nin kabrine ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kabrini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Minguzzi'nin İstanbul'daki kabrini ziyaret eden Genç, anne Yasemin ve baba Andrea Minguzzi ile bir araya geldi.

Genç, başsağlığı dilediği aileye Trabzonspor teknik heyeti ve futbolcularının imzaladığı formayı, Minguzzi'nin Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında çekildiği fotoğrafı ve isminin yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.