Trabzon'da "2025 Aile Yılı Çalıştayı" düzenlendi

Trabzon'da, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "2025 Aile Yılı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Trabzon Üniversitesi işbirliğinde Hukuk Fakültesi Amfisi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali Aziz Yıldırım, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

Bireyin ilk eğitim yuvasının aile olduğunu belirten Yıldırım, kişinin kimlik kazanmasında, değerlerinin şekillenmesinde ve geleceğe güvenle bakmasında aile kurumunun hayati bir rol oynadığını ifade etti.

Yıldırım, çalıştayda yapılacak tartışmaların, öneri ve çözüm yollarının aile kurumunun karşılaştığı güncel konulara ışık tutacağına inandığını dile getirerek, "Özellikle günümüzde dijitalleşme, göç, ekonomik sıkıntılar ve kültürel dönüşümler aile yapısını etkilemekte ve yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. Bu noktada üniversitelerimize büyük görevler düşüyor." dedi.

Akademik, bilgi ve bilimsel yaklaşım gerektiren çalışmaların sadece teoride kalmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Bu çalışmalar kamu politikalarına, uygulamalara, hayata yansımalıdır. Trabzon Üniversitesinin bu çalıştayı organize etmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin ve akademik duyarlılığın açık bir göstergesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı, "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Yıldırım, Valilik olarak bu doğrultuda aileyi koruma, güçlendirme ve toplumsal yapıyı sağlamlaştırma konusundaki her türlü çalışmayı desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, toplumun inşasının, sağlıklı ve eğitimli bireylerin yetiştirilmesiyle yakından ilgili bir konu olduğunu söyledi.

Aşıkkutlu, ailenin önemine değinerek, "Günümüzde modernitenin ortaya çıkardığı bir takım sorunlar, bazen de fırsatlar ailenin geleneksel yapısının hızlı bir şekilde dejenere olması ve sonuç itibarıyla ailelerin dağılması yönünde ciddi bir şekilde tehlikenin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu da 5 stratejik amaç doğrultusunda şehrin dinamiklerine uygun ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak taslak il eylem planı hazırlandığını belirtti.

Planda yer alan kararların 4 yıl uygulanacağını ifade eden Mollaoğlu, "Aile odaklı çalışmalarda tüm paydaşların dahil olduğu katılımcı yaklaşım oluşturulması ve uygulanması, aileye yönelik hizmetlerin kalite ve etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır." diye konuştu.