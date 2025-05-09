Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarında, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.B'nin Trabzon'da olduğu tespit edildi.

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