Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarında, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.B'nin Trabzon'da olduğu tespit edildi.
Ekipler, H.B'yi Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda yakaladı.
H.B, adliyedeki işlemlerin ardından Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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