Trabzon'da annelerin yıllar önce bebeklerine hazırladığı eşyalar ve yeni yorumları sergilendi

Karabina, "Yadigar Projesi" kapsamında Tekstil Teknolojisi Alanı usta öğreticileri ve öğretmenleri tarafından yürütülen çalışmayla sandıklardan çıkarılan zıbın, battaniye ve mendiller ile yeni yorumları hakkında davetlilere bilgi verdi.

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