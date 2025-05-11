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        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında çeşitlilik sürüyor

        Trabzon'da çeşitliliğin bol olduğu balıkçı tezgahlarında en fazla mezgit ve istavrit rağbet görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:30
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        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında çeşitlilik sürüyor
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        Trabzon'da çeşitliliğin bol olduğu balıkçı tezgahlarında en fazla mezgit ve istavrit rağbet görüyor.

        Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında çupra kilogramı 350, istavrit ve barbun 200, alabalık 175, isparoz 100, mezgit, kefal ve somon 150 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Emin Avcı, AA muhabirine, tezgahlarda çeşitliliğin devam ettiğini söyledi.

        Bu dönemin tercih edilen balığının istavrit ve mezgit olduğunu belirten Avcı, "Mezgit, istavrit, somon, levrek, çupra, barbun türü şeyler satıyoruz. Revaçta olan balıklar somon, levrek, çupra, mezgit, istavrit." diye konuştu.

        Avcı, vatandaşın talebinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, vatandaşın bu sezon balığa doyduğunu ifade etti.

        Öte yandan Avcı, vatandaşlara bu günlerde somon, alabalık, levrek, çupra almaları yönünde de tavsiyelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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