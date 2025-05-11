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        Trabzon'da "30. Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "30. Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:31
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        Trabzon'da "30. Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği" düzenlendi
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "30. Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği" yapıldı.

        İlçenin Simenli ile Çamlıca Mahalleleri arasında bulunan Acısu mevkisinde düzenlenen şenlikte, çoğunluğu yöresel kıyafet giyen kadınların da aralarında bulunduğu vatandaşlar, yöresel sanatçıların kemençe eşliğinde söylediği türkülerle horon oynayıp eğlendi.

        Olumsuz hava şartlarına rağmen yüksek katılımın olduğu şenlikte, Şalpazarı Halk Eğitim Merkezince kurulan stantta Ağasar yöresine ait el sanatı ürünleri sergilendi.

        Şenliğe katılan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

        Şenliğe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, Çarşıbaşı Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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