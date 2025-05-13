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        Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, 17. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:11
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        Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın peşinde
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, 17. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor.

        Ligde ilk mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanmayı başardı.

        Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

        Organizasyonda ilk kez 1976-77 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-78'de Adana Demirspor, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursaspor, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda da Alanyaspor karşısında kupayı kazandı.

        - 4 sezon sonra tekrar kupayı istiyor

        Türkiye Kupası finalinde en son 2019-20 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

        Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunda 5. eleme turunda, 2021-22 sezonunda yarı finalde, 2022-23 sezonunda çeyrek finalde, geçen sezonda da finalde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elendi.

        - Trabzonspor'un oynadığı final maçları

        Trabzonspor'un 16 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Şampiyon Finalist İlk maç Rövanş
        1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 2-0
        1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0-1 1-0 (5-4 pen)
        1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1-0 0-0
        1977-78 Trabzonspor Adana Demirspor 3-0 0-0
        1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2-0 (uzatmada)
        1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2-1 0-0
        1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2-0
        1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0-3 5-1
        1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3-2 1-0
        1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1-1 1-0
        2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3-1
        2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4-0
        2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3-1
        2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1-0
        2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2-0
        2024-25 Trabzonspor Beşiktaş 2-3

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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