Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın peşinde

SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, 17. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

Organizasyonda ilk kez 1976-77 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-78'de Adana Demirspor, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursaspor, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda da Alanyaspor karşısında kupayı kazandı.

- 4 sezon sonra tekrar kupayı istiyor

Türkiye Kupası finalinde en son 2019-20 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.